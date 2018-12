FODBOLD: I modsætning til den store nabo inde fra Assens har Ebberup IF naturligvis tilmeldt hold til avisens store indestævne. Klubben har altid haft en sund ungdomsafdeling og har fostret brødrene Sten og Lars Foged, og cykelhandler Erling Fogeds sønner endte med at hærge odenseansk topfodbold. Lars Foged nåede endda at blive dansk mester med OB i 1989. I nyere tid har målmand Casper Radza drevet det til målmandsposten på Middelfarts ambitiøse 2. divisionshold.

Sport Fyn var dog ikke udelukkende på udkig efter nye talenter, da avisen fulgte Ebberups U9-hold i puljen med Odense Friskole, Munkebo og Næsby.

Ebberup var helt tydeligt kommet i menneskehænder og motorikken var udfordret mod de skarpe Odense-hold, hvor især Næsbys spillere brillerede med bemærkelsesværdig teknisk kunnen og evner til at overskue bane, fart og egen krop.

De to Ebberup-trænere Dan Hansen og Ole Jakobsen var konstant i færd med at coache og opmuntre de otte drenge i de karakteristiske røde farver.

Det er også i den alder usandsynligt vigtigt at høre efter, hvad træneren siger.

- Når I har bolden i forsvaret, så skal I ikke drible rundt med den dernede. Så skal bolden bare hurtigst muligt op i den anden ende, formaner Dan Hansen inden den første kamp mod overmægtige Næsby.

Men det er svært at omsætte det på banen og efter 0-4-nederlaget erkender trænerne, at omgivelserne også spiller en rolle for Ebberup-purkenes præstation.

- Det virkede som om, at spillerne var bange for at spille herinde. Selv A-kæden virkede ramt af omgivelserne, tilskuerne og den store hal, erkendte trænerne efter den første kamp, hvor Ebberup-spillerne havde svært ved at sætte afleveringer sammen.

Ebberup IF har i øjeblikket godt ti U9-spillerne i klubben, der også spiller femmands-fodbold udendørs.

I de næste to kampe mod Munkebo og Odense Friskole kæmpede holdet bravt og var i hvert fald mod Friskolen meget tæt på at redde 0-0 hjem efter en heroisk forsvarskamp, hvor Sofus Johansen betjente sig af en glidende tackling, selv om den slags egentlig hører udendørs-fodbolden til. Og to-tre gange var det lige ved, at Storm Østergaard fik lov at stikke afsted efter en lang bold.