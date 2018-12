Det hele startede med Helenius

FODBOLD: Egentlig havde han ikke sat fødderne helt rigtigt undervejs, men langt inde i overtiden slog han til. OB forsøgte en sidste gang, bolden blev hængende i ulvenes forsvar, men Nicklas Helenius var over bolden og sat den eftertrykkeligt ind i det lange hjørne.

OB havde fået 1-1 mod de danske mestre fra Midtjylland og den aften den 19. august kunne resultatet tages som en bekræftelse på, at træner Jakob Michelsens plan med at sætte Kenneth Emil Petersen af og ændre til 3-5-2 havde fået en god begyndelse.

Faktisk var kampen den første af en serie på 16, som på nær udekampen i Esbjerg, er endt uden nederlag for OB inklusive de tre pokalkampe.

- Vi fik stoppet nederlagsstimen i den kamp. Det var den første kamp med en rigtig god defensiv, og vi havde været det bedste hold i den kamp og midtjyderne mente, at det havde været deres sværeste kamp. Det gav selvtillid og fredag aften har vi endnu mere selvtillid end den aften og kan gøre det endnu bedre. Jeg er i god form efter at have haft lidt småskavanker i begyndelsen af efteråret. Den kamp var ikke min bedste, men jeg fik scoret det afgørende mål, og det havde vi fortjent som hold. Siden har min kurve været godt opadgående, siger Nicklas Helenius efter den sidste torsdags-træning på kunstgræsset i Ådalen.

OB's direkte spil har gavnet den lange mand.

- Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er en spiller med stor tålmodighed. Det gavner mig, at der er en del fokus på offensiven nu og evnen til at spille mere direkte. Vi tør sætte bolde på spil og lave noget afgørende på de rigtige tidspunkter, fordi vi har fået en defensiv base. Det er ikke så farligt at miste bolden som førhen, men det er også det, der skaber de store chancer. Dem er vi blevet skarpere til at score på, og vores selvtillid er bygget op, siger Helenius.

Han erkender, at opgaven på udebane mod FC Midtjylland er en af de sværest mulige.

- De har Danmarks bedste hjemmebane. Men vore muligheder er store, fordi vi har lige så meget selvtillid som dem. Vi er svære at spille imod og sidst havde de svært ved at løse det. Vi kan gøre endnu mere ondt på dem, og det er en fordel, at de har et par vigtige spillere i karantæne. De er skarpe på dødboldene, men det har vi også kunnet lukke ned for. Vi har folk, der er skarpe i omstillingerne, så det bliver meget lige. Kampen bliver afgjort på en enkeltmands.-præstation, mener Nicklas Helenius.