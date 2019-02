Casper Nielsen var rystet over at tabe så stort som 6-1 og klagede over omgangen med bolden.

- Det siger sig selv. Det var noget lort. Jeg har mest lyst til at gå hjem og lukke døren og glemme alt og så komme til træning i morgen. Det gjorde ondt på stoltheden. Vi troede helt ærligt på det, men fik ørerne i maskinen, sagde Casper Nielsen.

- Vi startede egentlig okay og jeg selv var lige ved at få puttet en bold ind i starten. Vi havde problemer med at finde løsninger i forhold til deres pres. Vi var ikke gode nok på bolden. Det skal man være for at få noget med herfra, for så bliver man straffet, som vi gjorde.

- Vi skal være bedre på bolden, som vi har vist i hele opstarten. Vi havde store problemer med banen og skøjtede rundt og boldene sprang fra os. Den del var ikke godt nok og det var vist den væsentligste årsag til det store nederlag. Vi skal kunne hvile på på bolden, så vi ikke løber rundt som hunde i et spil kegler, som vi gjorde, mente Casper Nielsen, der havde svært ved at sige, om det havde noget at gøre med en uges træning på kunstgræs.

- Vi havde ikke andre muligheder, men det er da noget helt andet. Men det er svært at sige, mente han.

- Vi har ikke tid til at hænge med hovederne. 6-1 er 0 point og vi skal videre.