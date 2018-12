De mindstes finaler spilles til sidst hos drengene for første gang i stævnets historie

FODBOLD: Fyens Stiftstidendes indestævne for hele øens ungdom begynder anden juledag kl. 9.00 og ligner sig selv, når bolden ruller i Odense Idrætshal frem til og med drengenes finaledag søndag den 30. december.

- Vi kører efter nogenlunde samme succesrige koncept som de seneste år med lysshow og indløb i slutkampene. Men denne gang har vi valgt, at de små rækker slutter stævnet af hos drengene på deres finaledag. De små er ofte meget sjovt for publikum at se på, siger siger salgschef Jeppe Vennekilde fra Jysk Fynske Medier til Sport Fyn.

Hos pigerne fastholder man på finaledagen lørdag den 29. december rækkefølgen i de fire finaler, så man starter med U11-pigerne og slutter med U18-finalen.

Hos drengene spiller man først de fire finaler for U13, U14, U15 og U17 og så sluttes der af med U9-,U10-, U11- og U12-finalerne.

- Nu har rækkefølgen været kronologisk efter årgang de sidste 57 år, så nu prøver vi noget andet og at bryde den tradition, siger stævnechef Søren Godskesen.

Det er de fire OB-spillere Oliver Christensen, Jonathan Harboe, Julius Eskesen og Anders K. Jacobsen, som overrækker præmierne hos drengene og hos pigerne er det spillere fra Odense Q'og deres spillernavne er endnu ikke offentliggjort.

Stævnet ligger stadig på imponerende 367 deltagende hold og det er en lille tilbagegang i forhold til sidste sæson.

Det er spændende om OB bliver endnu mere dominerende end sidste år, da klubben vandt fem ud af otte finaler hos drengene med Dalum på to andre titler og OKS som vinder af U10-rækken.

Hos pigerne vandt Marienlyst U18 og pigerækken, mens Næsby løb med førstepladsen hos juniorerne og Søhus/Stige hos lilleputterne.