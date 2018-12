FODBOLD: Dengang i 1969 så man frem til en kommende månelanding og slikkede sårene efter attentaterne på Martin Luther King og Robert F. Kennedy i USA.

Men det var også i den tid, at Fyens Stiftstidendes indestævne blev holdt for niende gang og strakte sig til og med den 2. januar.

B1909 og B1913 styrede rækkerne og hos publikum var ifølge Fyens Stiftstidende dengang, "populært, når B1913 eller B1909 balancerede på randen af nederlag....". Den skæbne blev senere OB-holdene til del og i firserne var der kanonstemning i Odense Idrætshal, når OB'erne var ved at tabe.

B1913 gjorde sig i det år bemærket ved at have et voldsomt stærkt junior-hold, der besejrede OB i finalen med 5-3 med den lynhurtige Kim Seir som matchvinder.

Det bemærkesesværdige var, at de 12 juniordrenge fra B1913 før stævnet havde lejet Odense Idrætshal for at træne specifikt på hal-gulvet. Spillerne brugte deres ugepenge og betalte hver fire kroner for at leje hallen i en time. Det var første gang, at stævnet overhovedet blev holdt i Odense Idrætshal, der blev indviet i 1967.

Og B1909 vandt puslinge- og drengerækken og var urørlige på ungdomssiden i de år og senere i 1969 flyttede B1909 fra Kochsgade til mere plads på Gillestedvej i Vollsmose.

Men B1913's juniorhold var stærkt og målmand John K. Nielsen og Bjarne Fallesen kom senere på U17-landsholdet. Efter finalestævnet i Idrætshallen overrakte FBU's formand C.A. Kofoed teknikermærket i guld til B1913's Bjarne Fallesen. Samme vinter fik også Kim Seir, Peter Nielsen, Kasper Nielsen, John K. Nielsen og Hans Jørn Vind teknikermærket, som var en voldsom hædersbevisning og blåstempling dengang.

Bjarne Fallesen var biolog og spillede sammen med John K. Nielsen en del kampe på B1913's divisionshold, inden han blev ansat på sukkerfabrikken i Nakskov, hvor han stadig bor. Han spillede også i en høj alder på Nakskovs bedste hold og har stadig forbindelse til Allan Normann Rasmussen, der er søn af Fyns første landsholdsspiller Peter Rasmussen.

Men tiderne skifter.

B1913 har kun tilmeldt U9-holdet til Stiftstidendes stævne i år, mens Assens glimrer ved totalt fravær.