Daniel Obbekjær er stopper-alternativet i Belek

FODBOLD: OB-træner Jakob Michelsen var begejstret efter den første træning og talte om lækkert hotel, lækker bane og indtil videre dejligt vejr. Der var intet at brokke sig over og hotel-valget har ramt lige i øjet.

Så det var bare med at gå i gang med den taktiske træning.

- Vi har jo tre stoppere til rådighed lige nu med Marco Lund, Ramon Leeuwin og Jeppe Tverskov. Det er to færre end i efteråret, da vi måske havde en enkelt for meget. Med Alexander Ludwigs skade står vi i en sårbar position, hvis vi spiller med tre-backkæde, sagde Jakob Michelsen efter at have øvet præcis efterårets foretrukne 3-5-2 defensivt.

- Derfor er det væsentligt at have en ekstra stopper med herned, fordi en af de tre kunne blive skadet, og vi jo skal spille kampe. Her og nu er Daniel Obbekjær alternativet og også væsentlig at have med til træning. Vi har forsøgt internt i truppen at finde en mulighed, men der er ingen oplagte alternativer, siger Jakob Michelsen og udelukker dermed ikke, at den 16-årige U17-landsholdsspiller Daniel Obbekjær kan få spilletid mod enten Pogon Stettin torsdag eller Rapid Wien næste tirsdag.

Jakob Michelsen kalder det godt at have mange midtbanespillere, som OB har nu.

- Vi har en brugbar trup, og spiller vi 4-4-2, så har vi måske endda en for lidt. Der bliver brug for alle, signalerede han, inden han joggede de halvanden kilometer tilbage til hotellet.