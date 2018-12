Dalum og OB i samarbejde

To store naboklubber indgår strategisk samarbejde for spiller- og trænerudvkling

FODBOLD: OB og Dalum IF har indgået aftale om strategisk klubsamarbejde, der skal øge niveauet for spiller- og trænerudvikling i de to klubber. Det er to af de største klubber på Fyn, og at OB og Dalum har fundet sammen i et strategisk samarbejde fortæller OB's talentchef, Tonny Hermansen til ob.dk..

- Det er en stor dag for os, fordi vi har kunnet lave denne samarbejdsaftale med Dalum IF. Det er en stor klub i Odense, og Dalum IF har i de seneste tre år har udviklet sig; for det første som klub, men især omkring børne- og ungdomsafdelingen. Rent geografisk er det også ideelt, at vi kan arbejde sammen. Vi er placeret meget tæt på hinanden, og fra vores side har det i de seneste tre år har været et stort ønske, at vi har kunnet flette fingrene sammen med Dalum IF og lave et samarbejde, der er til gavn for begge klubber. Det er det, vi nu er blevet enige om, og det er vi vildt glade for, fortæller Tonny Hermansen.

Dalums formand Bjarne Christensen tilføjer:

- Det her samarbejde er en god idé både for Dalum IF, Odense Boldklub og for fynsk fodbold i det hele taget. Vi har lyst til at bidrage med så meget, vi kan, når det kommer til at udvikle fodboldspillere og -trænere. Potentialet er kæmpe stort. Den udvikling bliver kun stærkere, hvis vi arbejder sammen og inspirerer hinanden i hverdagen. Samarbejdet tager netop udgangspunkt i udviklingen af spillere og trænere. Der skal lægges gode planer og udarbejdes konkrete indsatser.

- Det grundlæggende er, at vi skal fastholde og skabe glade fodboldspillere, som er dygtige på alle mulige niveauer. For os er det ikke kun elitespillere, det drejer sig om. Der skal udvikles glade og dygtige fodboldspillere til alle hold, og det kræver fokus på spiller- og trænerudviklingen. Ved at give en masse inspiration til vores trænere, så optimerer vi udviklingspotentialet, fortæller Bjarne Christensen til ob.dk..

- Vi ønsker jo, at alle fynske fodboldklubber på et eller andet plan kan samarbejde om Øens Hold, siger Tonny Hermansen om aftalen, der fra 1. januar til sommeren 2022.