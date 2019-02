Dalum hapser Vejle-talent

Fodbold: Dalum IF har hapset et talent fra Vejle Boldklubs lager.

Den om lidt 20-årige midtbanespiller Nikolaj Lebæk har lavet en aftale med Dalum.

Lebæk er primært central midtbanespiller og har med "stor effekt" optrådt på Vejles U19-Liga-hold i de seneste par uger.

Nikolaj Lebæk har også spillet et par kampe for Vejles Superligamandskab i pokalturneringen. Lebæk har fået det meste af sin fodboldopvækst i det fynske, hvor han har repræsenteret Aarup, Højfyn og Næsby.

Dalum IFs sportschef Michael Jørgensen udtaler følgende omkring Nikolaj Lebæk:

- Det er en glæde, at en spiller som Nikolaj Lebæk har valgt at fortsætte karrieren hos os i Dalum IF. Det viser at vi som klub har flyttet os og blevet attraktiv for spillere som gerne vil noget med deres fodbold, og for os vækker en spiller som har spillet under kontrakt i Vejle Boldklub naturlig interesse. Lebæk er historien om den lidt den lidt berømte korkprop som undervejs har haft det svært, men nægtet at give op og derfor hele tiden er kommet op til overfladen i en stærkere og forberedte udgave. Jeg kender ham fra ungdomstiden, og Anders Nielsen har arbejdet med Nikolaj Lebæk et år i Vejle, så vi er fortrøstningsfulde i forhold til, hvad vi kan forvente af ham.

Nicolai Lebæk og det øvrige Dalum-mandskab kan ses på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen førstkommende lørdag, hvor der klokken 13.00 spilles træningskamp mod DS-holdet fra Otterup.