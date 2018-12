Dalum IF har fået ny, ung angriber: - Dalum IF får en mand, der har vist sine evner foran modstanderens mål

FODBOLD: Han har spillet på OB's U19 ligahold. Nu skifter han fra Tarup Paarup IF til Dalum IF. 19-årige Elias Lamnaour skal fremover hjælpe Dalum IF til sejr i rollen som angriber. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse, hvor de også skriver om spilleren, at han har vist sig som en yderst effektfuld angriber med en god målnæse.

Om skiftet til Dalum IF udtaler angriberen i pressemeddelelsen:

- Mine forventninger til dette skifte er, at jeg kommer ind og får spillet mig på holdet først og fremmest, og hertil gøre en forskel. Og så vil jeg også forsøge at score en masse mål. Jeg håber på, at vi kan få en masse points og måske med lidt held komme i top seks i grundspillet eller i hvert fald ligge afstand til de hold, de er bag os.