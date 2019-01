Dalum IF har fået ny træner til Fynsserien

Fodbold: Han har i de seneste ti år stået i spidsen for Næsbys U17-divisionshold og OB's U17-ligahold. Et hold, han vil være træner for indtil sommer. Men allerede nu er Andreas Bech blevet præsenteret som ny træner i Dalum IF. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Den 31-årige træner skifter efter sommer OB's U17-ligahold ud med Dalum IF's andethold i Fynsserien. Indtil han træder til, vil det være klubbens sportschef, Michael Pep Jørgensen, der har ansvaret for holdets træning. I pressemeddelelsen udtaler han om træneraftalen med Andreas Bech:

- Træneren skal kunne støtte spillerne i deres udvikling ved dels at have fokus på færdigheder og give de nødvendige "indspark", som er en forudsætning for at kunne begå sig i den bedste fynske fodboldrække. Vi har i Andreas Bech fundet denne mand og får en fodboldfaglig dygtig træner, med gode kundskaber i at begå sig med unge mennesker.