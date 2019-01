DM i indefodbold har fynboer som guld-favoritter

FODBOLD: Der er fynske indefodbold-specialister og Bet25 tror, at kampen om DM-guldet i weekenden i Grenaa Idrætscenter bliver en duel mellem to fynske mandskaber. Det vil være første gang i DM's ni-årige historie, hvis et fynsk hold vinder det hele.

- Tommerup Efterskole (tidl. LB Ejendomme) er ikke nær så store favoritter, som det var tilfældet ved sidste års inde-DM. Qua deres førsteplads på GPM-ranglisten må de dog fortsat påtage sig favoritværdigheden, men de bliver åndet i nakken af Otterup-drengene fra 5E Byg, der er vores næststørste favorit til at løbe med guldet, siger Morten Olsen, der er oddschef hos Bet25. Tommerup Efterskole består blandt andet af sidste års DM-topscorer Jonas Skærlund samt Mathias Munk, der blev kåret til turneringens bedste målmand i fjor. De spiller til daglig for Marienlyst i 2. division. På holdet finder man også Thomas Broe fra Tarup-Paarup. Hos 5E Byg er Mark Tubæk fra Otterup og Mads Jørgensen, tidligere Marienlyst, de helt store profiler. Derudover består holdet også af Jonas Villemoes, Andreas Hansen og Benjamin Nielsen fra Otterup plus Marcus de Claville Berthelsen fra Næsby.

Foruden Tommerup Efterskole og 5E Byg har fynske Dansk PE Svejsning også kvalificeret sig til finalestævnet. På holdet er Morten Munk og Valdemar Schousboe fra B1913, Ronny Larsen fra Marienlyst, Louis Larsen fra Næsby U19 og Stephen Nielsen fra ØB i Serie 1.