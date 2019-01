DAGBOG FRA BELEK

DAGBOG: Træerne væltede ned over vejene i Antalya og omegn torsdag eftermiddag og OB's træner Jakob Michelsen var svært tilfreds med, at kampen mod Pogon var blevet flyttet frem til kl. 11.00. Først tre timer efter startede uvejret med lyn og torden og kraftige vindstød, der fik træerne til at give op.

Kollega Anders Møllenberg fra Vejle Amts Folkeblad kørte efter at have besigtiget OB's kamp mod polakkerne sammen med Vejles assistenttræner Morten Bisgaard tilbage til østjydernes hotel i Lara, men kom ud på en længere tur, fordi et træ spærrede den direkte vej tilbage.

Andre var mere udsatte og de tyrkiske medier meldte om en person, der blev dræbt i uvejret.

Selv om havet siden stadig viste tænder blev alt senere roligt, omend lyset på Hotel Cornelia Diamond blinkede et par gange og det ifølge OB's Team Manager Steffen Nielsen havde givet et ryk på hans værelse. Det var bare et af de små jordskælv, der er er normalen på de her kanter og hverken kokke eller tjenere fortrak en mine.