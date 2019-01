DAGBOG FRA BELEK: Det er nok Erdogan, der har sendt svanen

DAGBOG: Redep Tayyip Erdogan hedder Tyrkiets præsident og så længe den her skribent er i Belek i Tyrkiet, vil der absolut intet tilflyde af negative historier om ham og hans styre. Sport Fyn er i stedet ked af, at vi missede Erdogans besøg i weekenden i Belek og muligvis var det grunden til, at der konstant var helikoptere i luften. I hvert fald blev han eskorteret af adskillige biler fra det tyrkiske politi til et af de store hoteller, hvor han havde en aftale eller møde.

Det ville også være helt tosset at rippe op i alt muligt fnidder-fnadder, når nu præsidenten har sørget for blændende vejr her først på ugen. Han har sikkert også haft en hånd med, da reporteren kom op fra morgenmaden til sit hotelværelse. Her havde stuepigen lavet en svane og et hjerte af to rene håndklæder og lagt på sengen. Fuldstændig ukendt med tyrkiske skikke og den slags, må jeg spørge, om det var et råb om drikkepenge. Eller er det bare Erdogan, der har tænkt på den fynske journalist-stand og sørget godt for ham?