DAGBOG FRA BELEK: Den store krammerbod

DAGBOG: Det var den store krammerbod. Inden De kære læser farer i flint og fastslår, at det hedder kræmmerbod, så tøv en kende.

Det var faktisk nærmest som en bod, hvor der blev krammet overalt, da Sønderjyskes og OB's spillere mødte hinanden efter søndagens træning på samme anlæg. Her fløj identiske Select-boldene frem og tilbage over hegnet, men de to klubber fik vist lige mange med hjem igen.

Der var fynboer hos sønderjyderne og omvendt og udlændinge, der havde været begge steder. Glædesrusen og gensyns-glæden ville ingen ende tage. Jakob Michelsen, Henrik Hansen og Janus Blond har alle været i trænerstaben i Haderslev. De to klubber har spillet uafgjort med hinanden to gange i denne sæson og skal ikke mødes mere i grundspillet.

Johan Absalonsen fra Flemløse var der stadig og det samme med den gamle Næsby-dreng Toivo Vadum, der nu er målmandstræner i Haderslev efter sine år i Vejle. Janus Drachmann og Troels Kløve hilste på Marc Pedersen og Joao Pereira og Oliver Lund hilste på hinanden - og sådan blev det ved.