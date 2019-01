Casper Nielsen bliver ved med at score for OB

FODBOLD: Casper Nielsen har scoret mod AGF, Pogon Stettin og nu to mod Rapid Wien i OB's fire første test-kampe og er flyvende i øjeblikket.

- Vi har fundet melodien og især er Casper Nielsen meget varm i øjeblikket. Det tredje mål var jeg næsten magisk og helt ud af træningsbogen, fastslog træner Jakob Michelsen.

Casper Nielsen havde ondt i stængerne efter 45 minutter mandag mod Legia Gdansk og 90 minutter mod Rapid Wien.

- De første 45 minutter er det bedste, vi har spillet i mange år og i hvert fald, mens jeg har været i OB. Vi skiller dem fuldstændig ad, indtil vi laver en fejl, og det er, hvad der sker. Men vi gør det fremragende. Efter pausen kommer vi længere tilbage at stå og de får ny energi med indskiftninger og vi kører på det sidste, sagde Casper Nielsen, der dvælede ved evnen til at spille forbi wienerne.

- Vi varierer hele tiden måden at spille ud på, og så kom de til at løbe efter os, og vi laver nogle klassemål. Det giver selvfølgelig en god følelse for mig igen at score, men nogen gange kommer det bare i stimer. Træningslejren har været en succes, og selv om vi har vundet alle test-kampe indtil nu, så har indholdet også været godt. Det var fedt at blive presset af så god en modstander, mente en dødtræt Casper Nielsen.