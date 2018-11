Broe og Lehm skifter

FODBOLD: TPI og Dalum henter spillere hos konkurrenterne Marienlyst og Næsby, der har tabt betydeligt terræn det seneste års tid.

Thomas Broe vender tilbage til Tarup-Paarup efter et års tid i Marienlyst. Forinden havde han dog været tre et halvt år i TPI og kan anvendes alle steder på midtbanen og som balancespiller.

Den nye træner Ole Stangerup har et indgående kendskab til Broe, der er en af blot mange spillere, som på grund af den økonomiske slankning i klubben forsvinder ligesom trænerne Carsten Hemmingsen og Ole Stangerup har gjort det.

Midtbanespilleren Thomas Broe vender tilbage til Tarup-Paarup efter et lille års tid i Marienlyst, skriver klubben på facebook. TPI ser ham som en type, der kan supplere de andre dygtige folk centralt. I Dalum har man forstærket sig med 20-årige Kasper Lehm, der er søn af Næsby-talentchefen og tidligere toptræner Henrik Lehm. Kasper Lehm kommer fra Næsby og er venstre back, men kan også benyttes som kant.

- Jeg kommer helt klart til Dalum IF for at få spilletid. Jeg håber at få rigtigt mange minutter i benene, især fordi jeg er ung og derfor kan få mere erfaring med megen spilletid. Jeg vil derfor komme med en god energi på 110 procent fra første træningsdag, siger Kasper Lehm.

Ifølge Dalums sportschef Michael Pep Jørgensen ser frem til Lehms offensive løb og chanceskabende pasninger. Lehm har spillet sit første senior-år på Næsbys DS-hold.