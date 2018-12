Bay fra B1909 til Marienlyst

FODBOLD: Boldklubben Marienlyst fortsætter bestræbelserne på at dæmme op for spillerflugten ved at hente talenter fra lavere lag for at få et hæderligt forår i bunden af 2. division.22-årige Markus Bay Jensen skifter fra B1909 efter to år på Gillestedvej. Han har ungdomsfortid på eliteholdene i Næsby og OB og har også spillet i FC fyn og anerkendes som en viljestærk og energisk back, der kan spille i begge sider.- Det er en stærk forsvarsspiller som har sagt ja til os. Han er skolet godt i specielt OB. Så det er en spiller, der ved, hvad der skal præsteres for at begå sig på vores niveau. Vigtigst af alt var han meget interesseret i vores projekt om overlevelse og ikke mindst i klubben på den lange bane, siger BM's sportschef Rene Stasiak til klubens FB-side.