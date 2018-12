Bag banden

Dagens spiller, U13: Cornelius Olsson, Svendborg fb

Cornelius var redningsmand i mange situationer i finalen, især i starten, hvor hans defensive kvaliteter forhindrede OB-scoringer, når han fightede i målet, så det var en lyst. Svendborg-drengen spiller midterforsvarer udendørs og så godt, at OB har haft fangarmene ude, så han starter i Ådalen i det nye år. Fysik og overblik tilsat fire gange ugentlig træning vil gøre noget godt ved teknikken.

Dagens spiller, U14: Elias Hansborg, OB

Elias kom til OB fra Munkebo sidste sommer og blev angriber med mål i støvlerne i stedet for kantpladsen i hjembyen. I hallen stod han i mål, scorede direkte på målspark og havde et giftigt forsøg mere. Præcision i sparkene, hedder den evne. Tilsæt hurtighed, boldsikkerhed og aggressivitet, og ikke mindst en god fysik, så der var gode grunde til henvendelsen fra de stribede i Ådalen.

Dagens spiller U15: Gustav Vinter, OB

To mål i finalen, det ene spektakulært, hvor Gustav spillede bande med banden tæt på mål, gjorde OB-venstrekanten til dagens spiller. Højre ben er bedst og det passer fint med tidens trend, hvor kanterne også skal kunne skære ind i banen og afslutte eller lægge op til andre. Målet er klart: Komme på U17-holdet og spille sig til en kontrakt. Så ved de det oppe i OB-hierarkiet.

Dagens spiller U17: Jakob Breum, OB

Ubberud-drengen spillede først derhjemme, så i Næsby og i sommers drog han så videre til OB, "for de har det bedste udviklingsmiljø", som Jakob sagde efter sejren. Hans lynhamrende hurtige ben og aggressivitet var en afgørende faktor og grunden til, at kom frem til sine afslutninger og vigtige mål. Højre kant er pladsen udendørs, og der skal der udfordres og udfordres.

Dagens spiller, U9: Mika Domaradziki, Boldklubben Marienlyst

På et stærkt Marienlyst-hold viste Mika sig vigtigst af alle med lyst til at angribe og score afgørende mål og en lyst til at drible, som han forhåbentlig får lov at bevare længe. Tre et halvt år mener Mika, at han har trænet i klubben næsten i baghaven. Og gudskelov synes den otteårige gut, at det bedste ved det hele er, at fodbold er sjovt.

Dagens bedste: Nikolaj Kirckhoff, Dalum IF

Nikolaj træner to gange om ugen i klub, og hjemme kan han godt finde på at skydetræne og jonglere. Teknikken fejler i hvert fald ikke noget med det venstreben. En vending tæt på mål omgivet af modspillere, hvor bolden alligevel bliver sparket ind til Dalum-sejr, er sjældent set i den alder. Og "det sjoveste er at vinde". Godt med den scoring så.

Dagens spiller U11: Asger Rasmussen, OB

En angriber skal altid se op og tænke sig om. Sådan en er Asger. Helt klar over, at målet ofte er åbent indendørs. Derfor går han efter at sparke langt ude fra. To gange i finalen kom sparkene, det ene gav mål fra drengen fra Fangel, der har den der målnæse. Derfor er han også angriber og med et super højreben. Det venstre kan han gøre bedre, siger han.

Dagens spiller U12: Malik Jensen, Sanderum Boldklub

Sådan lidt på lur i Sanderum-drengenes diamant af en opstilling snuppede Malik to gange bolden fra OB's bageste og kunne score to "nemme" mål. Men guld værd at have sådan en spiller lige der. Udendørs er Malik kant og glad for at træne fire gange ugentligt i et "seriøst træningsmiljø, Som den kloge dreng udtrykker det om livet med bold i Sanderum.

Henrik Ler tilbage i Næsby Boldklub som talentansvarlig og U19-træner efter trænerjobs i Hjørring, AB, Brøndby og HB Køge. Før semifinalerne kunne han med tilfredshed konstatere, at flere af de ældre Næsby-hold stadig var med. Der er noget at arbejde med på Stærehusvej, der vel også godt kan bruge lokale unge kræfter på vej op til seniorlivet, hvor 2. division vel stadig er målet.

U13-pigen Matilde Baraviec havde ikke bare én, men to gode finaledage. Lørdag blev hun nummer tre hos pigerne sammen med veninderne fra Boldklubben Marienlyst. I går kom så en fjerdeplads i hus som eneste pige på Fjordagers drengehold. Ikke dårligt at være med i præmierne to dage. Og er det lovligt at være en del af to klubber og hold? Ja, det er det.

Julius Eskesen, OB-offensivspiller, og andenmålmand Oliver Christensen brugte en af feriedagene til at agere præmieoverrækkere i hallen sammen med angriber Anders K. Jakobsen og midtbanetalentet Jonathan Harboe. Eskesen kender turen, han har vundet stævnet fem gange. Anders K. to gange for Næsby og Harboe en enkelt triumf. Keeper Christensen lykkedes ikke i den disciplin. I starten af januar starter superligatræningen igen med en indlagt tur til varmere himmelstrøg - Tyrkiet - den 20. januar.

Tidligere topdommer Peter Rasmussen, Viggo Jensen, Simon Stasiak, Kim Engstrøm, Tonny Hermansen, Allan Poulsen, Thune Holm, Bjørn Holm, Sune Heilbo. Der var sikkert flere mere kendte fodboldelskere og udøvere, garanteret . Palle-Hansborg Sørensen, tidligere Munkebo- og Kerteminde-borgmester så barnebarnet Elias stryge til tops med OB.

Munkebo Boldklub vandt i 1991 miniputrækken med dengang 18-årige Michael Skovsted som træner. I går, 27 år senere, kom så Munkebos næste finalekamp ved stævnet. Det var U9-holdet, og med samme træner. Denne gang blev det til en andenplads med en lige så glad træner som dengang.