Bag Banden

Andreas Bech er både træner for et drenge- og et pigehold ved FS-tævnet. Fredag vandt hans U17-tropper fra OB som forventet alt og er klar og vel klare favoritter ved finalerne i dag. I går styrede Bech en flok piger fra Paarup Skole, hvor han er lærer. Pigerne var ikke udtaget i deres klub, og læreren sagde selvfølgelig ja til at hjælpe. 11 gange har han stået for et drenge- eller pigehold, hans hold har været i finalen ni gange og fire af gangene som vindere af det hele.

Middelfart-træner Jan Vingaard med et barnebarn og en søn, Martin Vingaard, var til indefodbold forleden. Martin, der sluttede i Tampa Bay Rowdies her i efteråret og er blevet 33 år, er lun på mere bold i fremtiden, kan man læse på nettet. Middelfart er dog ikke nævnt, måske bliver det til en tørn mere over there. Den tidligere Skt. Klemens Fangel-, B1913-, Esbjerg-, FC Nordsjælland- og FCK-spiller var om nogen som dreng dominerende ved det stævne, han lige tjekkede en gang mere.

- Vi er i top fem på landsplan med talentudviklingen på Fyn, lyder det fra TPI's Claus Poulsen, der sammen med Boldklubben Marienlysts Bo Sundahl har sat kraftige aftryk på pigefodbolden og står bag Team Odense Q-samarbejdet de seneste år. Mindre klubbers piger inviteres til en ekstra gang ugentlig træning og en "stjernespillerskole" gør pigerne teknisk bedre. Om ikke længe smitter talentarbejdet af på seniorkvindernes præstationer hos Odense Q, profeterer Poulsen.

At der er grøde i fynsk pigefodbold vidner striben af spillere på diverse unglandshold på de to dominerende hold i finalerunden om. Hos Boldklubben Marienlyst var det Julie Jensen, Karen Linnebjerg Knudsen, Louise Wadstrøm, Sarah Sundahl, Sascha Larsen og Sascha Nielsen. Hos TPI er navnene Lea Duus, Nicoline Bæksted, Emilie Lajmiri, Cecilie Nielsen, Julie Topp og Laura Bøgevald. Spillere, der for øvrigt træner sammen til dagligt i Team Odense Q-konstruktionen.

Kvinderne styrede på banen i går. Hele ugen har en kvinde styret cafeteriet og sørget for groft og grønt uden at være fanatisk. Så pølser og pommes er også stadig en del af sortimentet hos Tina Rasmussen, der for første gang styrer serveringen under stævnet, ansat af Odense Håndbold som ny leder af hallens cafeteria. Uddannet som kok og kostvejleder og med tolv års erfaring fra job på Odense Produktionsskole, ved køkkenskriveren, hvordan det hele skal skæres. Kim Nowak Rasmussen er ægtemanden, der engang var B1913-spiller, senere en af mændene bag etableringen af tophåndbold i Odense.

To tidligere markante OB-frontløbere styrede hvert sit kuld af U18-piger. John Damsted var træner for Næsby-pigerne, mens Merete Pedersen prøvede at få Hjemly Idrætsefterskoles hold videre til semifinalen. De to hold endte på den sure tredjeplads i hver sin pulje, og så var det lige hjem.

Dagens undskyldning: I år til Assens og omegn. Assens FC stillede i går med et U11-hold på spindesiden. Det er derfor ikke korrekt, som vi skrev forleden fra positionen bag banden, at Assens-klubben i år ikke havde hold med ved stævnet.