Dagens mål: Blå jubel lige før klokken 14 i går i hal 1. Ti sekunder før slutfløjt sparkede Anders Bastrup kuglen ind til 1-0 mod Dalum, og så var B1913's U9-hold, klubbens eneste deltagende hold, videre til finaledagen. En overrasket og jublende træner, Peter Schousboe, der også er ungdomsformand på Campus, har kun otte spillere at gøre godt med. - Så må jeg jo gøre dem allesammen gode, lød trænerens logiske løsning på det problem.

Storm Hemmer blev dagens spiller blandt Skt. Klemens Fangels U9-spillere. Da alle puljekampe var spillet, to vundet og to tabt, var der nærmest folkeafstemning blandt spillere og forældre. Små lapper papir med navne blev studeret, og så var Storm dagens mand internt på holdet, der ikke kom videre. - Vi er langsomme startere, var træner Thomas Haves konklusion.

En historisk dag var det fredag ved stævnet: Marslev kom for første gang nogensinde videre til søndagens finaler. Det var klubbens U9-hold, faktisk det eneste ungdomshold på de kanter, der udlevede drømmen, og dagens mand i skysovs blev Konrad Petersen, der nettede afgørende i krydskampen mod Nr. Lyndelse. Peter Wamberg, tidligere mest B1913-spiller, med afstikkere til B1909 og Boldklubben Marienlyst, var den voksne bag triumfen, og med en søn på holdet.

Dagens spiller: Oscar Rasmussen bliver ikke skiftet ud. Han er styrmanden på Boldklubben Marienlysts U13-hold. Boldfast, koncentreret styrmand, god med begge ben, der også scorer vigtige mål. Og så er han en vinder, der knytter næverne, både når der skal arbejdes, og når sejren er i hus. Sagde nogen en komplet spiller?

Der er desværre fejl i finaletidspunkterne på søndag i det trykte program, pointerer stævneleder Søren Godskesen. Studér derfor venligst stævnets Facebooside, "Fyens Stiftstidende indefodboldstævne" eller www.fyens.dk/indefodbold. Her står de korrekte tider for finalernes afvikling.

Torsten Laen, tidligere håndboldstjerne med bopæl i Skibhuskvarteret, så sønnen Alfred spille sig i frem til finalerne for Boldklubben Marienlysts U9-hold og blev i hallen for at følge de andre hold fra Windelsvej. Alfred kommer ikke i nogen finaler, for søndag er Laen med familie taget afsted på en længe planlagt vinterferie, der er mulig nu, hvor håndboldkarrieren er slut. I Stjernen Odense er Torsten Laen i øvrigt træner for datteren Sofie på seks år. I håndbold, naturligvis.

Michael"Åsum" Rasmussen har i år 40 års jubilæum som dommer ved FS-stævnet. Det var legendariske "Lille Kaj" Hansen, der rekrutterede den dengang 17-årige gut fra Åsumvej, deraf tilnavnet. Siden er det blevet til utallige fløjt på halgulvet, og selv om der altid er tvivlsomme kendelser, så ikke nogen, der har fået Rasmussen til at træde af. Udendørs dømmer han stadig serie 2, og så går der megen tid med Boldklubben Enghaven, en klub for udviklingshæmmede, som Michael Rasmussen stiftede for 17 år siden og stadig er formand for.

Kim Engstrøm, OB's U19-træner, mødte tidligt, måske også for at spotte talenter. Senere på dagen var det tanken at følge de stribedes U17-hold. Spillere, der om føje tid kan komme under Engstrøms vinger, hvis de viser nok.