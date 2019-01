Både Bodul og brag i Belek

DAGBOG: Det var tiden til at gå i hi på hotellet og fra altanen så man det komme krybende. Uvejret. Med bulder og brag og kaskader af regn, der flød ind over altanens gulv.

Men på turen til fjerde sal stødte Sport Fyn pludselig på en gammel kending i elevatoren på Cornelia Diamond. Darko Bodul. Den østrigske bosnier, der spillede I OB fra 2013 til 2015 og var et af de utallige køb, der skulle vende OB mod de samme gode tider som i årene med Kim Brink, Lars Olsen og Viggo Jensen.

Det blev aldrig helt godt. Bodul var en klasseafslutter inde i feltet, når han fik tid og var en ren trænings-verdensmester. Nu er den 30-årige angriber på sin odysee havnet i den russiske ligas bedste række hos FC Yenisey Krasnoyarsk, der er absolut bundhold.

- Jeg har det fint. Vi har lige mødt Vitoria Setubal fra Portugal og vundet 3-0, sagde Bodul, der startede på bænken, men forinden havde hilst på Jacob Barrett, som han nåede at spille sammen med i OB.

Nu er de på samme hotel. For en stund. I fodboldens evige karrusel.