B1909 savner respekt fra spillerne efter Marienlyst-flugt

FODBOLD: Nu er bægeret fuldt for B1909. Klubben har oplevet i de sidste fem måneder, at ni spillere er skiftet til 2. divisions-bundholdet Marienlyst, som også er amatørklub.

Allerede for få dage siden kunne Sport Fyn afsløre, at fem spillere ville skifte til Windelsvej fra Gillestedvej, og i dag har Marienlyst så bekræftet, at også Jonas Skærlund og Mathias Munk starter i Marienlyst fra 8. januar.

B1909 erkender dog, at deres aftaler netop er udløbet, mens Markus Bay, Ronny Larsen og Nicolas Jørgensen ifølge sportschef Mikael Skovgaards netop havde forlænget med "de røde", som ligger i bunden af Danmarksserien.

- Vi har de seneste dage kunne konstatere, at Boldklubben Marienlyst har tilknyttet fem spillere fra B1909 - Markus Bay, Mathias Munk, Ronny Larsen, Nicolas Jørgensen og Jonas Skærlund - trods det faktum, at de tre førstnævnte for godt én måned siden forlængede deres aftaler med os. Det er vi naturligvis både overraskede og ærgerlige over, skriver sportschefen på B1909's FB-side.

- Som amatørklub har B1909 ikke mulighed for at skrive kontrakter med spillerne, og det står derfor altid den enkelte frit for, om man ønsker at spille fodbold i vores forening. Dog har vi en klar og tydelig forventning om, at vi kan regne med de aftaler vi laver med hinanden, særligt når der gives et ord, en hånd og en underskrift. I vores optik følger der en forpligtelse med, når man indgår gensidige aftaler.

- Jeg ved godt, at Marienlyst arbejder på samme måde som os. Og underskrifter er end ikke bindende, men vi laver dem alligevel og kigger spillerne i øjnene. Det bruger de i nogle tilfælde som løftestang, fordi det er spillernes marked i Odense i øjeblikket. Vi klandrer ikke Marienlyst men spillernes opførsel. Når jeg hører, at en spiller har en aftale med en anden klub, så trækker jeg mig. Det skal helst virke begge veje, og her har der manglet anstændighed, siger Mikael Skovgaards til Sport Fyn.

- Vi vil aldrig stå i vejen for vores spillere, når de ønsker at prøve sig af på et højere niveau. Og vi kan da også konstatere, at Boldklubben Marienlyst har et særdeles godt øje til vores evne til at udfolde spillernes fulde potentiale, eftersom klubben fra Windelsvej nu har hentet 9 spillere fra vores førsteholdstrup på bare fem måneder. På sin vis tillader vi os at glæde os over, at vi til stadighed kan producere spillere til divisionsniveau, tilføjer Mikael Skovgaards.