B1909 er oppe mod vinden

Men træner Thomas Thorhøj håber, at der er spillere, som kan tiltrækkes af udsigten til at spille i en traditionsrig klub og være med til at skabe overraskelsen i foråret i Danmarksserien.

Lige nu ligger nierne nummer næstsidst med kun syv point for 14 kampe - efter fratrækningen af de ni point. Der er tre point ned til bundholdet Viborg II, og ni point op til nummer fjerdesidst Otterup, der ligger lige over stregen.

- Alt i alt er ni spillere, der var med inden omkring førsteholdet i sidste sæson, forsvundet, så det er klart, at jeg som træner oplever en af de større udfordringer. Men så længe der er håb, vil vi kæmpe videre, og vi vil dag gøre alt for at undgå nedrykning til sommer. Og lykkes det, ser det trods alt lysere ud efter sommerferien, selv om vi også dér starter med at få fratrukket ni point, men så har vi da en hel sæson til at bygge op igen og indhente de point, siger Thomas Thorhøj.

Lund og Lærche væk

Og så er det lidt skæbnens evige ironi, at netop Otterup i weekenden formåede at lokke de to nier-stamspillere Jonas Lund og Søren Lærche til klubben.

- Pudsigt nok havde vi godt med spillere, da vi talte op i sidste uge, men Lund og Lærche gør da ondt at miste. Vi har da stadig en del profiler, men nogle af dem er så lige nu skadet eller bortrejste.

Anførertypen Emil Thomsen er rejst til Østrig for at være skiinstruktør indtil udgangen af marts, og både Junior Gensø, Bakary Bojang og den uortodokse og direkte angriber fra Langeskov og sidst Dalum - Pirasath Raguleswaran - døjer med skader, og den giftige angrebsreserve Nicolai Frederiksen er indtil april inde hos militærpolitiet i København.

- Vi har så fået Marco Bertelsen som angriber fra Dalum, og vi har stadig Nicklas Henriksen i målet. Men lige nu er det naturligvis noget op mod vinden. Det er ingen hemmelighed, at nogle af de spillere, der røg til Marienlyst til tider var lidt medgangspillere, men samlet løber det hele jo op, siger Thomas Thorhøj.

- Og lige nu er det ikke så nemt at hente spillere, men vi arbejder da videre på at finde forstærkninger, og vi kan jo håbe på, at niernes tradition, de specielle medlevende fans og udsigten til måske at spille i Danmarksserien, kan lokke spillere til. Det må da være en udfordring at overraske omverdenen og måske være med til at skabe en af årets fynske sports-sensationer, siger B1909-træneren.