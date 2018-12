Avisens årlige indestævne startede med fyldte p-pladser: - Vi kommer for at se god fodbold

Det var med fyldte parkeringspladser, glade frivillige og morgenfriske tilskuere, at Fyens Stiftstidendes årlige indestævne for hele øens unge drenge og piger gik i gang onsdag.

FODBOLD: Foran ind-og-udgangen til Odense Idrætshal danner skoleborde en linje og markerer, at man skal gøre holdt. Ved en åbning mellem bordene står Allan Lal, der er træner i OKS. Sammen med de andre frivillige sikrer han, at folk mod betaling kan fortsætte ind til de forskellige haller. 30 kroner for entré til selve dagen. 50 kroner for en partoutbillet til alle fire dage.

Udenfor i den friske vinterkulde afslører parkeringspladsen til Odense Stadion og Odense Idrætshal, at en del fødder har været igennem åbningen og forbi de frivillige. Fra Allan Lal lyder meldingen, at der er kommet lidt over et par hundrede.

- Da vi kom, var der allerede kommet en del. Vi var her ved 7.30-tiden, siger han og tilføjer:

- Det er hyggeligt at bruge de fire dage her. Det er nogle rare mennesker. Og så er vi jo fodboldidioter.