Angriber skifter til TPI

Fodbold: En af de fynske offensive profiler i 2. division skifter klub. Mads Augustinus Hansen forlader bundklubben Marienlyst og skifter til Tarup-Paarup IF (TPI).

Den 23-årige angriber skiftede i sommeren 2017 fra Dalum IF til Boldklubben Marienlyst, men efter halvandet år hos Marienlyst prøver han nu nye græsgange.

- Vi er utroligt glade for at tilknytte Mads, som er en hårdtarbejdende offensiv spiller, der kan dække alle de forreste positioner. Mads har spillet mange divisionskampe og ved, hvad der skal til i kampen om at redde endnu en sæson i 2. division, skriver TPI på klubbens facebookside.

Mads Augustinus Hansen siger selv om klubskiftet:

- Jeg synes, jeg havde brug for nye udfordringer, og så blev gamle venskaber vejen til TPI. TPI er en klub der er på vej frem med super gode forhold. Jeg vil også gerne sige, at jeg har været glad for min tid i Marienlyst, for Carsten Hemmingsen og alle mine gode holdkammerater, siger Mads Hansen.

Carsten Hemmingsen er netop stoppet som træner for Marienlyst og er afløst af den tidligere B1913-træner Kim Jørgensen.