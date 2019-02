Anføreren efterlyste mere mandsmod på holdet

Janus Drachmann kom som de fleste andre OB-spillere til at løbe alt for meget rundt efter modstanderen.

Fodbold: Ganske som forventet var OB's anfører Janus Drachmann dybt irriteret over indsatsen:

- Hvad der var den største årsag til det store nederlag? At vi mangler mandsmod og energi. Aftalen var, at vi i starten skulle gå op og presse dem. Men det kom slet ikke til at virke, og selv om vi da vinder nogle dueller, ødelægger vi det igen og igen ved alt for hurtigt at give bolden væk.

- FCK får lov til at dominere, og når man så tilmed lukker to nemme mål ind, skal det gå galt.

- FCK-spillerne skal roses for at være meget effektive i dag. 6-1 ser ud af meget, men sådan kan det hurtigt gå mod dem, hvis man ikke spiller dem rigtigt. Det var en rigtig mavepuster, og jeg er meget skuffet over indsatsen.