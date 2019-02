Anders K. Jacobsen: - Jeg synes, jeg spiller en fornuftig kamp

- jeg synes min præstation er udmærket. Det er længe siden, jeg har spillet, og det kunne godt mærke. Jeg bliver aldrig helt tilfreds og havde håbet at lave et mål, men jeg synes, det var fornuftigt, siger Anders K. Jacobsen.

Han lykkedes også med at skabe kampens største diskussion, da han efter en flot førsteberøring forsøger sig med et indlæg, der virker til at ryge op på en Vejle brystkasse, inden den rammer Vejleforsvarens arm. Dommeren valgte dog ikke at fløjte straffe.

- Jeg gjorde det, fordi vi godt vidste, at Vejle havde nogle folk i de bagerste rækker, der ikke er de hurtigste. Derfor valgte jeg at sætte vores to hurtigste angribere ind, siger Jakob Michelsen efter kampen, som OB vandt med 1-0.

Det gjorde de blandt andet på baggrund af, at OB's cheftræner, Jakob Michelsen, havde besluttet at starte med Anders K. Jacobsen oppe i front i angrebet, hvor han agerede partner til Bashkim Kadrii.

Vejle overtag - færre chancer

Som kampen skred frem blev Jacobsens rolle en smule mindre. Det skete i takt med, at Vejle begyndte at få et større boldovertag i løbet af anden havleg. Det førte naturligt til nogle færre chancer for den lynhurtige angriber.

Det var sandsynligvis også derfor Jakob Michelsen valgte at skifte Jacobsen ud til fordel for Nicklas Helenius med omkring 20 minutter tilbage af kampen. Helenius bidrog med noget mere fysik. Det viste sig næsten at blive afgørende, da Helenius kommer flot op til et hovedstød, der dog ikke havde nok kvalitet til at blive konverteret til et mål.