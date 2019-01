ANALYSE: OB forvandlede Rapid til blødt wienerbrød

FODBOLD: Der sad et par garvede ledere fra Rapid Wien oppe på den lille tribune på Cornelia Football Centers fine bane, hvor OB har haft hjemmebane de seneste ni dage.

- Nur siebter......?

Sådan sagde en dem vantro, da han hørte, at OB kun lå nummer syv i den danske Superliga, mens den østrigske rekordmester Rapid Wien kun ligger nummer otte langt væk fra medaljeslutspillet men tæt på to vigtige Europa League-kampe mod Inter fra Milano.

OB skilte ret beset østrigerne ad på 32 forrygende minutter før pausen.

Da først østrigerne havde forsøgt sig med et meget højt pres på fynboerne men ikke kunne forhindre de boldsikre og snu fynboer i at spille uden om sig, slog Casper Nielsen til.

Han leverede et brag af en kamp med to mål og to situationer, hvor han var med som ophavsmand. Først åbnede han ballet med et fladt skud fra 25 meter første gang OB var over midten. Så kombinerede han med Janus Drachmann et par gange i venstre side, inden Drachmann kunne spille Mikkel Desler helt fri med tomt mål til 2-0.

Så leverede OB et nyt drømmemål efter småspil i venstre side og en aflevering skråt bagud af Jacob Barrett til Casper Nielsen, der med venstrebenet bragede bolden op i nettaget til 3-0. Casper Nielsen var så også med i det femte mål efter pausen, da hans frispark til det bageste område flot blev sendt retur i feltet af Anders K. Jacobsen til Ramon Leeuwin, som forsøgte sig, men i stedet spillede Jeppe Tverskov til en nem indersideafslutning og scoring fra nært hold til 5-2.

Østrigerne var da kommet på 4-2, havde skiftet tre nye markspillere ind i pausen og seks nye efter godt en time.

Janus Drachmann var en ægte hærfører og brød alt med stor fysik og aggressivitet, når der var behov for det. Jacob Barrett Laursen virkede flyvende på venstre kant og Troels Kløve kunne blive ved at dreje væk fra pressende østrigere, mens Ramon Leeuwin og Marco Lund var bombesikre og forudseende foran Jeppe Tverskov, der kunne have tæmmet et kyllingelår med brystet omringet af sultne dræberhunde, og alligevel spille fjerkræet væk fra farezonen.

Rasmus Festersen var snu i front og scorede det fjerde mål, da Jacob Barrett Laursen tvang en Rapid-back til en grov fejl og betjente den snart pensionerede OB-angriber. Mikkel Desler leverede en stor energisk indsats på højre back og blev belønnet med en scoring.