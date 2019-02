ANALYSE FØR FCK-OB: FCK har lukket helt af bagude

FODBOLD: OB har ikke vundet i Parken siden den 2. august 2003, da Uffe Pedersens tropper besejrede FC København med 4-2, selv om Nicolai Stokholm blev udvist ved stillingen 3-1 med 35 minutter igen.

De følgende tyve kampe i Parken mellem de to klubber er endt med elleve sejre til FCK og ni uafgjorte kampe. Det er nok mest et uafgjort resultat, OB tør håbe på, når de to mødes søndag kl. 18 i Parken.

FCK er vendt hjem fra træningslejr og spillede sin sidste kamp mod MSL-holdet New York FC i Abu Dhabi på en græsbane, der lignede danske forhold. Det var amerikanernes første træningskamp og de skiftede et helt hold i pausen i en kamp, som FCK vandt 2-0 på grund af Robert Skovs skarpe venstre ben. Dermed har FCK spillet til nul i alle sine træningskampe. FCK's kampe har været: FC Roskilde 1-0, FC Astana 4-0, Ørebro 0-0 og New York FC 2-0.

FCK fik først scoret til sidst i stærkt blæsevejr og regn. Fra 25 meters afstand sparkede Skov med sin særlige sparketeknik et frispark direkte i mål hen over frisparksmuren sådan lidt til venstre fra halvbuen. Lidt efter flugtede Skov fra 13 meter en nedfaldsbold efter hjørnespark i kassen.

Dynamiske og udfordrende Viktor Fischer bliver tidligst klar til næste rundes kamp mod Randers og er altså ikke med mod OB, der så kan koncentrere sig lidt mere om FCK's højre side. FCK stillede i Abu Dhabi med dette hold:

Jesse Joronen - Peter Ankersen, Denis Vavro, Andreas Bjelland, Nicolai Boilesen - Robert Skov, Zeca, Rasmus Falk, Nicolaj Thomsen - Pieros Sotiriou, Dame N'Doye.

Robert Skov har døjet med lungebetændelse, men var altså tæt på fornuftig form mod amerikanerne. Venstrekanten Nikolaj Thomsen udgik straks efter pausen, fordi han uden indvirkning fra en modstander rev skulderen ud af led, som det før er sket for den tidligere AaB'er.

Igen virkede Pieros Sotiriou som et fremmedlegeme på holdet, og det er især aksen Peter Ankersen, Robert Skov og Dame N'Doye, der kan give OB problemer. Pieros Sotiriou var helt anonym.

Midtstopper Andreas Bjelland kan med sit stærke venstreben slå bolden over i FCK's gode højre side. Bjelland lever på sin rutine og boldomgang, men modtog mod New York en advarsel for et albuesving, som han måtte ty til for at undgå at komme for sent i en duel. Bjelland kan og skal udfordres på hurtigheden.

Det vurderes hos FCK, at det først bliver om tre-fire uger, at den tidligere United-back Guillermo Varela fra Uruguay kan blive aktuel til FCK's Superliga-mandskab efter skiftet fra Club Atletico Penarol. Han skal spille på reserveholdet mod AC Horsens og det samme gælder kroaten Robert Mudrazija fra Osijek.