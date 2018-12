Ærgerligt med det straffespark

FODBOLD: Mange undrede sig over, at dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt ikke fik afviklet det straffespark, som Nicklas Helenius brændte ved stillingen 2-0. Røgen fra romerlysene var på det tidspunkt ikke nået til den ende af banen og i stedet måtte Nicklas Helenius vente fire minutter på at sparke.

- Det var ærgerligt og dumt, at dommeren ikke fik det straffespark afviklet. Så kunne han efterfølgende have fløjtet kampen af, da røgen virkelig kom, mente Jesper Hansen.

Midtjyllands træner Kenneth Andersen følte med Nicklas Helenius.

- Jeg ville nødigt have været i Helenius' sko. Der er ikke noget værre end at stå at vente i den situation, erkendte Kenneth Andersen.

Nicklas Helenius forsøgte ikke at tale sig fra afbrænderen.

- Vi spurgte også dommeren, om vi ikke kunne sparke det med det samme. Det var selvfølgelig ikke optimalt for mig at stå at vente, men jeg var nu ikke nervøs. Men det var ikke det bedste spark. Jeg har tidligere prøvet at vente i en kamp for Silkeborg mod Horsens og score, forklarede Nicklas Helenius.

- Det var skuffende at tabe efter vores fine serie, men vi skal bare holde hovederne kolde. Vi blev jo ikke spillet ud af brættet, og vi havde tilløb til flere muligheder, men var bare ikke skarpe som dem, mente Helenius.

Jeppe Tverskov var enig.

- Vi kunne have udlignet på straffesparket, og der kunne have været et rødt til Mayron George for alt for farligt spil mod Grytebust. Men vi mangler måske ellers at komme frem til det helt store, men det var ingen typisk 3-0-kamp, mente han.