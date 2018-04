Efter det unødvendige nederlag til Aarhus Fremad vil Næsby vinde over formstærke Hillerød, mens Dalum gæster bundholdet i nedrykningsspillet.

Fodbold: Næsby Boldklub tager anden påskedag klokken 14.00 imod Hillerød i nedrykningsspillet i 2. division. Hillerød er kommet godt fra start med syv point i de tre første kampe, heraf to storsejre på hjemmebane, 6-1 over Greve og 4-1 over Lyseng. Hillerød har på sjettepladsen 13 point, ni flere end Næsby på 11.-pladsen.

- Hillerød er et hold, vi ikke har mødt før. De har været dygtige til at vinde nogle af de vigtige kampe mod hold, der ligger i den tunge ende, siger Kristoffer Johannsen, træner for Næsby.

Næsby hentede fire point i forårets to første kampe og var på vej mod endnu et godt resultat skærtorsdag ude mod Aarhus Fremad, men en fynsk føring på 2-1 blev smidt over bord i de sidste minutter, så Aarhus Fremad vandt 3-2.

- Vi lå i en rigtig god position og smed det hele væk. Det er ærgerligt at lave den slags fejl, men vi kan trøste os med, at vi selv smed det væk og ikke blev spillet ud af banen, siger Kristoffer Johannsen.

Næsby indledte foråret med ni point op til redning. Nu er der syv point op til stregen over nedrykningspladserne.

- Hvis vi vinder nok fodboldkampe og gør en god figur i foråret, så kan vi godt redde os. Der er 13 kampe endnu, påpeger Kristoffer Johannsen før påskekampen, der som de to første hjemmekampe også spilles på kunstgræsbanen på Stærehusvej.

Næsbys offensive kantspiller Pelle Weber har karantæne, men til gengæld er rutinerede Anders Nielsen til rådighed igen for første gang i foråret efter at være kommet hjem fra ferie.

Hillerød har også en spiller i karantæne, Jonathan Witt, der allerede midt i første halvleg fik det røde kort mod Lyseng.