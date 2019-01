16-årig fik chancen hos OB i Belek

FODBOLD: Han er kun 16 år, men han er OB-truppens klart højeste på omkring 1,95 meter.

Sammen med endnu 15-årige Gustav Grubbe med det enorme back-potentiale, så har Daniel Obbekjær med sine fine afleveringer, gode teknik og overblik plus store vingefang fået lov til at komme med liga-truppen til Belek.

Og mod Pogon Stettin fik Næsby-drengen sine første elleve minutter på Superliga-holdet torsdag formiddag.

- Det var fedt. Det er altid lærerigt at spille med de ældre, og jeg suger så meget som muligt til mig. Det gik fint. Jeg kunne godt mærke, at kampen var ved at være død på det tidspunkt, hvor vi førte 1-0. Men jeg fik da rørt bolden et par gange, og det var fedt. Forskellen på U17-fodbold er tempoet. Det går meget stærkere, og der er mange flere berøringer, sagde Daniel Obbekjær, der har spillet i Næsby Boldklub, siden han var fem, inden han i 2016 kom til OB.

- Det er med at være kynisk og hele tiden være tæt mod angriberne, for ellers sparker de bare boldene ind på det her niveau. Jakob Michelsen havde sagt, at alle vil komme i kamp på turen, men det var jo ingen garanti for, at det blev i dag. Men det var bare fedt, sagde Obbekjær, der havde sin U17-landstræner-assistent Morten Bisgaard siden som tilskuer - måske ikke mindst som trænerassistent i Vejle.

Obbekjær er kommet direkte fra en U17-landsholdsturnering i Cypern til Belek.