Yoga-hjælp: Heartland puster ud efter heldagsregn

Yogainstruktør Friederikke Sofia Krogh fra Yoga Vesterbro fører an, og hendes blide stemme når via de opstillede højtalere også helt ned til de bageste deltagere.

Derfor har flere end 100 mennesker smidt sig på yogamåtter foran Egeskov Slot fredag formiddag. Her får de i løbet af en lille time mulighed for at rense krop og sjæl, så de er klar til en frisk start.

Yoga Vesterbro guider kærligt til blide yoga øvelser under Heartland Festival, og til de første 100 er der måtter. Ellers kan man medbringe sin egen. Der er tre yogasessioner dagligt under Heartland Festival på Egeskov Slot. Foto: Sugi Thiru

Når ind til hjertet

Sessionens yogastilart kaldes Yinmind og er en særlig meditativ form for yoga. I følge Friederikke Sofia Krogh kan netop denne slags yoga gøre noget godt for festivaldeltagerne.

- Den kan give noget grounding. Altså ro og balance. Her kan godt være en masse ting, som farer rundt i hovedet på os, og på festivaler er der ofte en hel masse, du gerne vil nå. Det kan yogaen være med til at gøre nemmere at overskue, siger hun.

Yogasessionens omgivelser kan man ikke klage over. Alle 100 har de mulighed for at strække lemmerne på græsplænen lige ved bredden af Egeskovs slotssø, og fra Highland-scenen nær ved, kan man høre muntre toner fra en koncert.

Det hele er meget idyllisk, og sågar romantisk, mener Friederikke Sofia Krogh.

- Jeg beder folk om at kigge deres partnere rigtigt dybt i øjnene, på en måde, så man for alvor ser hinanden. Festivalen hedder jo Heartland, så vi skal selvfølgelig have skabt noget hjerterum, fortæller hun.

Yogasessionen når sin afslutning, og deltagerne bryder op med ro i sjælen. Det var allerede dagens anden session, og en time senere starter den tredje.