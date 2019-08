Vrede dagplejere omringede kommunens forhandler: Dårlig dag at strejke

Ringe: - Jeg synes, det er et problem, at de vælger at sende det signal lige netop i dag.

Sådan siger direktør i kommunen Siggi Kristoffersen til avisen.

Dagplejerne strejker onsdag i strid med overenskomsten for at sende et tydeligt signal om, at de ikke vil gå ned i løn.

Siggi Kristoffersen sidder på den anden side af forhandlingsbordet og forhandler på Faaborg-Midtfyn Kommunes vegne.

Da dagplejerne troppede op med slagsange og bannere foran rådhuset, gik direktøren dagplejerne i møde. Han endte med at stå midt på pladsen på rådhuset med en cirkel af 140 vrede dagplejere omkring sig.

- Vi er med til at skabe fundamentet for kommunen, råbte en dagplejer.

- Og der kommer flere og flere børn, supplerede en anden.

- Og færre dagplejere, lød det fra en tredje, inden en fjerde dagplejer råbte.

- Til en mindre løn!