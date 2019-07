Volleyballklub gør klar til næste sæson

Midtfyns Volleyball Klub gør sig lækre for unge, ældre og mere konkurrencemindede sportsfolk.

Ringe: Midtfyns Volleyball Klub, der i mere end 40 år har holdt til på Midtfyns Gymnasium, har godt gang i den trods volleyballsportens ellers svære udfordringer. Der er ikke mange klubber tilbage på Fyn, der kan tilbyde volleyball på lige så mange niveauer, som de kan i Midtfyns Volleyball Klub. Således tilbyder Midtfyns Volleyball Klub fra starten af august ungdomsvolleyball, hvor medlemmerne kan vælge mellem at spille på deciderede turneringshold eller på mixed hold.

Ved den netop overståede sæson havde klubben stor tilgang af unge spillere fra såvel det nærliggende gymnasium samt fra Odense og Svendborg. Ud over en decideret satsning på ungdommen tilbyder klubben fortsat, at der kan spilles Danmarksserie for de mere øvede spillere, ligesom der på motionssiden bliver differentieret på niveau, så såvel nye spillere som de mere garvede får mest muligt ud af deres medlemskab.