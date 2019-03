Voldsomt sammenstød på Sundvejen

Faaborg: To biler var impliceret i et voldsomt trafikuheld på Sundvejen i Faaborg fredag lidt før klokken 18.

Uheldet skete i krydset, hvor Brønnersvej munder ud i Sundvejen. Ifølge indsatsleder Kim Skovlund, Beredskab Fyn, kom den ene bil kørende fra Brønnersvej og kørte ud på Sundvejen, hvor den ramte ind i siden på en bil, der kørte på Sundvejen i sydlig retning.

Tre ambulancer og en lægebil kom til uheldsstedet, og en overgang afspærrede politiet krydset, mens der blev ryddet op.

Vagtchefen ved Fyns Politi fortalte fredag klokken 21, at to personer var kørt til sygehuset på baggrund af klager om rygsmerter, men at der ikke var detaljer om alder eller køn. Vagtchefen tilføjede desuden den information, at der formodentlig var tale om spirituskørsel.

For beredskabet blev det en særdeles hektisk eftermiddag og aften. Sidst på eftermiddagen skete der også et olieudslip på Shell-tanken på Assensvej, hvor 200-300 liter fyringsolie ved et uheld løb ud i kloakken.

- Vi var endnu ikke færdige med olieudslippet på Shell-tanken, da vi blev kaldt herud. Nu har vi ryddet op her ved uheldet, og så kører vi tilbage og fortsætter på Shell-tanken, sagde Kim Skovlund ved 19-tiden.