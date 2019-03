Voldsom brand: Stråtækt hus brændt ned i Årslev

Flammerne stod tirsdag morgen op ad taget på et gammelt stråtækt hus på Gl. Byvej i Årslev. Huset står ikke til at redde, meddeler Fyns Politi.

Der er heldigvis ingen meldinger om tilskadekomne i branden på Gl. Byvej i Årslev tirsdag morgen og formiddag. Men branden har været voldsom, og meldingerne går på, at Beredskab Fyn og Fyns Politi har haft deres sag for, da flammerne heftigt har raset ud gennem taget på det gamle stråtækte hus.

- Huset udbrænder - det står klart, og i øjeblikket er brandvæsnet ved at efterslukke ilden, oplyser vagtchef Anders Furbo Therkelsen ca. 12.30 til Fyens Stiftstidende.

Huset er ejet af en virksomhed, og der bor ikke nogle i det. Politiet har været i kontakt med ejeren af bygningen.

- Vi har haft fat i virksomhedens ejer, og på nuværende tidspunkt er der ikke grund til at mistænke branden for at være påsat, fortæller vagtchefen.

Årsagen til branden kan dog først fastslås, når der er slukket helt, og ejendommen er til at undersøge.