Visens Venner synger fra Højskolesangbogen

Faaborg: Højskolesangbogen kender de fleste, og nu skal Visens Venner i Faaborg stifte nærmere bekendtskab med den meget skattede sangbog.

Torsdag 28. marts vil Susanne Møller Duus og Kurt Kniep stå for en aften, hvor der skal synges efter Højskolesangbogen. De to har forberedt en bred vifte af sange, som omhandler alt fra "Sangen om Larsen", "Det er i dag et vejr - et solskinsvejr", "Det er forår, alting klippes ned" til "Du danske sommer, jeg elsker dig".

- Susanne og Kurt har virkelig lagt sig i selen for at ramme alle de kendte og mindre kendte sange og viser. Medlemmerne må meget gerne medbringe de eksemplarer af Højskolesangbogen, som de har hjemme. Ellers sørger Visens Venner for, at der er sangbøger til stede, så vi kan få rørt stemmerne til de gamle kendte sange. Det er som sædvanlig Mette Stig Nielsen, der spiller til, fortæller Kirsten Røssel fra Visens Venner.

Arrangementet foregår i Magasingården klokken 19.30. Alle, der elsker at synge, er velkomne. Medlemskab kræves, når man har deltaget et par gange.