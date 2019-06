Vinsmagning og generalforsamling i markhuset på Ore Mark

Ore: Søndag den 16. juni klokken 14 er der generalforsamling i "Foreningen til markhusets bevarelse" på Ore Mark øst for Årslev.

Efter selve generalforsamlingen vil der som et nyt tiltag blive afholdt en vinsmagning, og her serverer bestyrelsen oste og brød til. Det er Reihdar Hansen Vinklub, der afholder smagningen, og Reihdar Hansen, som for mange vil være kendt som en legendarisk fodboldspiller i OB og B1909 i 1970'erne og 1980'erne, vil fortælle lidt om de vine, der kan smages.

Vin kan også bestilles og købes på dagen, og hele arrangementet er gratis for medlemmer af foreningen. Nye medlemmer optages på dagen til den beskedne sum af 50 kroner for hele husstanden, oplyser Uffe Knudsen fra foreningens bestyrelsen.

Det er ni år siden, at lokale restaurerede det gamle markhus, der stammer tilbage fra midten af 1800-tallet. I gamle dage blev det brugt til opbevaring af redskaber - og til at markfolkene kunne spise deres frokost i ly og læ.