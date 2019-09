Vinduer og døre holdt stand: Indbrudstyve måtte opgive indbrud i villa efter seks forsøg

Ringe: Ihærdigheden fejlede bestemt intet hos den eller de indbrudstyve, som i perioden fra fredag og frem til søndag var på spil ved et hus i den nye parcelhusudstykning Bøgedalsvænget i den vestlige del af Ringe.

Ifølge Fyns Politi forsøgte tyven(e) at komme ind seks forskellige steder. På to vinduer i stuen og på stuedøren var der opbrydningsmærker. Det samme var tilfældet på stuedøren, på et vindue i køkkenet og på et vindue til et børneværelse. Også terrassedøren til køkkenet blev forsøgt brudt op, men tyven evnede ikke at komme indenfor.

Indbrudsforsøget er sket fra fredag aften klokken 23 og frem til søndag formiddag klokken 11.