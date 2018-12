Vinderne er fundet: Se her, hvad der skal skabe liv på Torvet i Ringe

5. Mobile siddepladser

Det femte projekt går lidt i samme retning som projektet "Hjerterum" og handler om at skabe nogle opholds- og siddepladser som et led i at få folk til at opholde sig i længere tid på Torvet.

Projektet skiller sig særligt ud ved at være mobile pladser formet som nogle firkanter og trekanter, som man kan flytte rundt på og samle - lidt som et puslespil. Der vil også være nogle firkanter og trekanter med planter i.

Projektet har fået i alt 13 stemmer.