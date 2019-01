Vind i sejlene for ø-festival: 250.000 kroner ruster Avernax til fremtiden

Ø-festivalen Avernax har fået en kvart million kroner fra Albani Fonden. - Det er et kæmpe skridt i forhold til at fremtidssikre festivalen, lyder det fra arrangørerne.

Avernakø: Folkene bag Avernax har modtaget det hidtil største antal støttekroner i festivalens historie. Tirsdag eftermiddag blev det officielt annonceret, at ø-festivalen modtager 250.000 kroner fra Albani Fonden. Det vækker selvsagt glæde hos arrangørerne bag festivalen. - Det var lige før, at vi fældede en tåre. Det er sådan noget, der gør, at festivalen kan blive stærkere i roden. Det er et kæmpestort skridt. At nogen tror så meget på os og vil bakke os op på den her måde, betyder meget, siger baransvarlig Mikkel Mortensen, der er en del af styregruppen bag festivalen. - De to første år med Avernax har været vanvittig hårde og har krævet meget. Der har siddet nogle forpustede folk tilbage efterfølgende. Det her giver os muligheden for at ruste festivalen til fremtiden, så vi ikke kører sur i det, fortsætter han. Paul Nissen, direktør i Albani Fonden, delte tirsdag 6,5 millioner ud til 70 forskellige modtagere. - Avernax er et forholdsvis nyt tiltag, og de gør det bare rigtig godt. De gør det på en anden måde, end vi normalt ser med sådan nogle festivaler. Vi synes, tiltaget er så godt, at det vil vi gerne hjælpe på vej, siger han.

Om Avernax Avernax er en all inclusive festival, der finder sted på Avernakø ud for Faaborg. Når man har købt sin billet, får man musik, måltider, og øl og sodavand ad libitum i de dage, festivalen varer.Drikkevarerne drikkes af en Avernax-kop, fremstillet til lejligheden.



Festivalen er foreningsejet og non profit. Alt overskud går til afholdelse af festivalen og støtte af det lokale ø-liv.



Festivallen så dagens lys for første gang i 2017 på initiativ af en række fynboer, der aldrig havde arrangeret festival før.



"Avernax er grundlagt på et længerevarende kærlighedsforhold til Avernakø, fælleskabet, musikken og ølivets generelle fortræffeligheder," oplyser arrangørerne.

Værktøj, opvask og elkabler Indtil videre har arrangørerne selv taget værktøj med til opbygningen af festivalen eller lånt sig frem hos venner eller bekendte. - Nu har vi mulighed for at gå ud og investere. Det gør det hele mere sikkert, siger Mikkel Mortensen. De første 100.000 kroner skal bruges på indkøb af værktøj. Derudover skal der lægges nogle penge i optimering af hygiejnen efter måltiderne. På Avernax vasker hver festivaldeltager op efter sig selv efter den fælles spisning. - Så i år får vi smedet en hel opvaskestation, hvor vi kan udnytte det varme vand bedre. Derudover køber vi en industrivasker til køkkenet til de store bakker og pander, siger Mikkel Mortensen. Resten af pengene skal investeres i telte, elkabler og så videre, som kan bruges igen år efter år. - Vi har fået lagerplads på Avernakø lige over for festivalpladsen, og det betyder, at vi ikke skal starte helt forfra hvert år. Det giver noget stabilitet, og det gør også, at det ikke bliver så dyrt for os, siger Mikkel Mortensen.

Da billetterne til Avernax 2019 blev sat til salg i starten af november 2018, blev der udsolgt på under ét minut, og planlægningen af årets festival er i fuld sving. Arrangørerne bag festivalen har besluttet at lade torsdag aften, som er ankomstdagen for de fleste gæster, være omfattet af all-inclusive-konceptet, der har været kendetegnende for Avernax, så en billet ikke bare giver adgang til koncerter, men også inkluderer mad og fri øl og vand - nu fra torsdag til søndag. - Vi har styr på menuen, og vi har fundet på nogle spændende tiltag i baren. Vi er længere i år, end vi plejer at være. Vi er blevet mere erfarne, og det kan man godt mærke, siger Mikkel Mortensen. Musikprogrammet må festivalgæsterne dog vente i spænding på noget tid endnu. - Tænk sig, at vi kan sælge samtlige billetter, uden at vi har offentliggjort et eneste musiknavn. Det vil vi gerne dyrke lidt mere. Så det bliver sent i processen, at vi løfter sløret for musikprogrammet, siger Mikkel Mortensen. Avernax Festival 2019 finder sted 8.-11. august.