Vild oplevelse i vente: 10-årige Adam til DM i ponytrav i Charlottenlund

Adam Køhler fra Broby deltager i DM i ponytrav lørdag 27. juli på Charlottenlund Travbane. Travsporten vil gerne have flere unge til at vælge hestene frem for andre sportsgrene.

Broby: Charlottenlund Travbane. Smag lige på navnet. Det klinger af noget.

Derfor er det ret stort for 10-årige Adam Køhler fra Broby, når han lørdag 27. juli drager til den legendariske travbane nord for København for at deltage i DM i ponytrav sammen med en række andre unge ponykuske. Adam Køhler stiller op i kategorien med ponyheste under 100 centimeter, og han spås gode chancer for at trække DM-titlen med hjem til Fyn.

- Jeg er spændt på at køre DM, som for mig er en af de største oplevelser inden for ponytrav. Min pony, Granit ll, er 23 år gammel, men jeg håber stadig at kunne være med helt fremme, hvor det er rigtig sjovt. Noget af det gode ved DM er at kunne være sammen med venner fra hele landet, forklarer Adam Køhler, der til daglig er tilknyttet Fyens Væddeløbsbane i Odense.

DM i ponytrav bliver afgjort i fem klasser, hvor ponyerne er inddelt i højder fra under 100 centimeter til under 135 centimeter. I alt er 45 kuske kvalificeret med deres heste.