Vild indbrudsbølge fortsætter: Kvinde skræmte tyve væk med råb og lys

I tidsrummet 16.30-19.45 den 14. december var der indbrud i et beboelse i Tømmergaarden i Faaborg. En have-/terassedør blev brudt op med koben. Der var spor af færden i hele ejendommen, hvor skuffer og skabe var åbnet. Der blev stjålet smykker ved indbruddet.

Faaborg-Midtfyn: Fyn er ramt af usædvanligt mange indbrud for tiden, og Faaborg-Midtfyn går ikke ram forbi.

Derudover brød gerningsmænd i tidsrummet fra den 14. december klokken 13.30 til den 15. december klokken 9.20 i ad et soveværelsesvindue på Kalekovænget i Faaborg. Herfra stjal de smykker og mønter, oplyser Fyns Politi.

På Sundbrinken i Faaborg brød tyve ind gennem en terrassedør. De gennemrodede alle rum og stjal blandt andet en mængde indpakkede julegaver. Der er dog ikke fuldt overblik over, hvad der er stjålet på nuværende tidspunkt. Indbruddet skete i tidsrummet den 14. december klokken 17.30 til 15. december klokken 00.40.

Dramatisk gik det til, da en kvinde hørte larm fra sin stue på Fruens Løkke i Faaborg ved 19.40-tiden den 14. december. Da kvinden nærmede sig sin terrassedør, kunne hun se en eller to personer ligge på knæ ved terrassedøren. Hun råbte og tændte alt lyset i stuen, og det var nok til, at personen/personerne stak af. Terrassedøren kunne ikke lukkes igen efterfølgende.

Smykker og el-værktøj

Også på Valmuemarken i Faaborg har et koben været i sving. Tyve brød et badeværelsesvindue op, åbnede skabe og skuffer i hele huset, og stjal i hvert fald smykker og kontanter. Indbruddet skete den 15. december i tidsrummet klokken 13-17.

I Hans Rasmussens Have i Faaborg kom tyvene ind gennem et stuevindue. Skabe og skuffer blev åbnet og gennemrodet i hele huset. Der blev stjålet smykker muligvis andet, der endnu ikke er overblik over. Indbruddet skete i tidsrummet den 15. december klokken 14 til klokken 17.40.

Endelig, på Rundtoften i Ringe, var der indbrud i tidsrummet 14. december klokken 18 til 15. december klokken 14. Fra et redskabsskur i forbindelse med garagen tog tyvene to boremaskiner, en vinkelsliber, en slagnøgle, en håndsav, et batteri samt en ladestation. Alt sammen af mærket Milwaukee.

Fyns Politi har de seneste uger opfordret fynboerne til at være årvågne og fortælle politiet om usædvanlige eller mistænkelige personer og biler i deres lokalområde, og politiet har lavet kontroller af biler langs den Fynske Motorvej i forbindelse med indbrudsbølgen.