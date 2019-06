Vil styrke Faaborg Gymnasium: Lægerne i Holkegade opretter nyt legat

- Vi har lagt vægt på ikke at belønne det elitære. Vores tanke har været at påskønne en elev, der har gjort sig umage med at udvikle sig selv under de rammer, der er i gymnasietiden. Måske har eleven bidraget til at sætte gymnasiet i et godt lys ved foreksempel at skabe aktiviteter i byen, forklarer læge Lars Kensmark i pressemeddelelsen.

"Legatet uddeles til en elev, der har gjort sig bemærket ved at gøre sig usædvanligt umage, som har bidraget til en god stemning på gymnasiet, og som har formuleret nogle klare visioner for sin fremtid."

Faaborg: De tre indehavere af Lægerne i Holkegade, Lars Kensmark, Thorbjørn Haslund og Sarah Dalskov, har netop offentliggjort et nyt legat, der skal uddeles årligt til en elev fra Faaborg Gymnasium. Foruden anerkendelse og et håndtryk fra en af indehaverne af Lægerne i Holkegade, vil eleven modtage et legat på 11.000 kroner.

13 legater i alt

Stine Bekker Hansen sidder med i gymnasiets legatudvalg, og hun er meget glad for, at der er lokale kræfter, der støtter op om Faaborg Gymnasium. Legatudvalg består, foruden Stine Bekker Hansen, af Louise Holm, og udvalget indhenter information om mulige legatmodtagere fra gymnasiets øvrige lærere og indstiller så tre elever ud fra de opstillede kriterier. Herfra er det et samlet lærerkollegie, der finder vinderen.

Faaborg Gymnasium har i forvejen en stærk tradition med legater, og med legatet fra Lægerne I Holkegade vil der i år blive uddelt hele 13 legater.

Både Thorbjørn Haslund og Sarah Dalskov har selv gået på gymnasiet, og det samme har Lars Kensmarks tre børn.

- Vi har lagt meget hjerteblod i det her. Vi ser det som vores lille bidrag til at styrke Faaborg Gymnasium som et fedt sted at vælge. Så er der lige et lille slag med halen til sidst i uddannelsen. Med legatet håber vi at styrke gymnasiet som det uddannelsesmæssige fyrtårn, det er, og så er det en måde, hvorpå vi kan give noget tilbage til et sted, der har betydet meget for os, siger Lars Kensmark.