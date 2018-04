Personen bag nyheden

Sune Vesterlund Larsen, lærer på Ryslinge Efterskole, vil genoplive Midtfyns Festival i maj 2019. Nyheden gik landet rundt, da han breakede den tidligere på ugen, og initiativtageren er godt klar over, at det er en tung arv, han skal til at løfte. På lørdag er der informations- og idéudviklingsmøde om festivalen.

Havde du regnet med, at det ville eksplodere, da I breakede nyheden?

- Grunden til, at vi går ud med det nu er, at når festivalen er til for de lokale, så skal de lokale også være med til at forme festivalen. Det tror vi på er vejen frem. Der kan sidde en masse mennesker med forskellige kompetencer og planlægge det, men det er spændende at høre, hvad de lokale, der har erfaring med at gå på festivaler, ikke planlægge dem, har af stemninger, de gerne vil have med.

Blå bog Sune Vesterlund Larsen er født i Sri Lanka i 1975. Da han var otte uger gammel blev han adopteret til Danmark. Han voksede op i Ryslinge.Sune Vesterlund Larsen er uddannet lærer fra seminariet i Odense og var i 2009 med til at starte Ryslinge Efterskole, der er en del af Ryslinge Høj- og Efterskole.



Allerede dengang begyndte ideen til at ny Midtfyns Festival at spire.



Efter planen ser festivalen dagens lys 24. og 25. maj 2019.

Så det er for at lukke folk ind, inden der er et fast program?

- Ja. Og det er farligt på mange måder, og vi har også været i tvivl, om det var en god idé.

Var det en del af strategien, at det skulle eksplodere?

Nej, det var det ikke helt... det kom bag på os. Jeg tror, det var TV2 Fyn, der bragte historien først, og så har andre medier taget deres historie. Det har hele tiden været min tanke, at der ligger et savn efter festivalen og ulmer.

“ Vi er fuldt bevidste om, at nogen måske føler, vi træder dem over tæerne eller træder navnet over tæerne. Men det er med stor ydmyghed og respekt, vi gør det her, og det er derfor vi inviterer folk med ind i maskinrummet. Sune Vesterlund Larsen, initiativtager til en ny udgave ad Midtfyns Festival

Det er nemlig en festival, der vækker minder og følelser, og hvis man begynder at rode op i det, kan man måske nemt komme ud for, at folk siger "det var overhovedet ikke sådan, den var"?

- Ja, og man skal ikke regne med, at den bliver sådan som Midtfynsfestivalen sluttede. Vi vil gerne tilbage som den var, da den startede. De kritikere, der må være, må møde op på lørdag og være med til at forme den og arbejde med os. Jeg tror faktisk, at rigtig mange gerne vil det.

- Vi er fuldt bevidste om, at nogen måske føler, vi træder dem eller træder navnet over tæerne. Men det er med stor ydmyghed og respekt, vi gør det her, og det er derfor, vi inviterer folk med ind i maskinrummet.

Hvad var overvejelserne om at bruge navnet? I kunne jo også have kaldt den noget andet - Ryslinge Festival for eksempel?

- Den skal ikke kun være for Ryslinge, den skal være for hele Midtfyn. Det er klart, at der er noget godt og noget farligt ved at tage et gammelt navn, og det er vi fuldt bevidste om.

Det giver i hvert fald opmærksomhed.

- Det farlige er forventningerne om at skulle fylde de sko ud. Men det ved vi, og det giver os blod på tanden til at forny os og gøre det anderledes. Vi skal ikke være en mini-kopi af andre festivaler. Vi skal finde nogle veje, der gør, at vi kommer til at adskille os markant fra andre festivaler.

Hvad er det, der gør, at I skiller jer ud?

- Det er det, vi skal snakke om på lørdag

Men du har vel gjort dig nogle tanker?

- Det har vi, men det vil jeg ikke komme så meget ind på endnu, for vi skal i styregruppen samle alle de ideer, vi får på lørdag. Og vi skal finde vores kerneværdier.

Hvor kommer ideen fra?

- Den startede samtidig med, at jeg kom tilbage til Ryslinge som lærer. Det var i 2009, hvor festivalen havde været lukket i fem år. Og allerede der savnede jeg den. Jeg er opvokset her, og det er der fra, jeg kender en masse mennesker.

Du har selv været på festivalen?

- Jeg blev kørt der ned i barnevogn som 3-4 årig og har både trådt mine barnesko og ungdomssko der. Jeg synes, jeg kan mærke savnet. Og al den opmærksomhed, der har været, viser, at det er der.

- Nu er det 15 år siden den sidste festival blev afholdt, og hvis man skal gøre noget seriøst ved det og navnet ikke skal dø helt hen, så skal det være nu.

Kan den ligge andre steder end i Ryslinge?

- Lige nu er vi åbne for mange ting. Jeg kan mærke et pres fra folk om, at de gerne vil have, den skal ligge, hvor den oprindeligt lå (på Dyrskuepladsen i Ringe, red.). Det er ikke det, der er vores udgangspunkt, men kommer der gode argumenter, må vi jo kigge på det. Men vi starter jo ikke med 20.000 mennesker, og så er det bare en stor plads.

Hvad er målet det første år?

- Hvis vi på to dage får 800, så tror jeg vi skal være glade.

Hvor meget er skolen involveret?

- Vi har forskellige oplæg, i nogle er skolen meget involveret og i andre ikke så meget, og det skal så køres gennem den store røremaskine på lørdag. Vi har snakket om, at de oplevelser, man får gerne må have en aktiv karakter. Og noget andet, vi godt kunne tænkes os, er en hyldest til det fynske. Det kan være musik, madvarer, drikkevarer.

- Vi holder kortene lidt ind til kroppen til at starte med, for vi vil gerne høre, hvad der kommer på bordet. Men vi har gjort os nogle tanker, det skal vi gøre, ellers er det useriøst. Hvis det her skal være gangbart, er vi nødt til at spørge dem, der skal bruge festivalen, inden den går i gang.

- Den oprindelige Midtfyns Festival efterlod et stort hul, også for foreningerne, der mangler de penge, de plejede at tjene på festivalen.

- Det er også dem, vi gerne vil have fat i. Vi vil gerne styrke foreningerne, så der kommer penge til de unge mennesker. Det var en anden sidegevinst ved Midtfyns Festival. En ting var, at de tjente mange penge, noget andet var det sammenhold, de fik i klubberne, fordi de stod sammen på Midtfyns Festival om sommeren. Så det er så meget større end bare at høre musik, hele det her koncept. Det er svært at forklare, men det skaber så mange ringe i vandet. Det er ikke kun økonomisk, det skaber noget, det er på mange planer.