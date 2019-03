Vil du bo på en ny måde: Faaborgs gamle sygehus bliver bofællesskab for unge og gamle

Fyns Almennyttige Boligselskab inviterer til to informationsmøder omkring den nye boligafdeling, Frits Jørgensens Have, i Faaborgs gamle sygehus.

Faaborg: 40 boliger til henholdsvis seniorer (50+) og til familier, et fællesrum med storkøkken, spisesal, værksteder og urtehaver med mulighed for samvær på tværs af generationer.

Sådan er planen for Frits Jørgensens Have, Fyns Almennyttige Boligselskabs nye afdeling, på Faaborgs gamle sygehus. Tanken er, at Frits Jørgensens Have skal danne rammen om et nyt generationsfællesskab, hvor ældre, enlige, par og børnefamilier kan bo dør om dør.

Ifølge en pressemeddelelse oplever FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab, red.) en stigende interesse for at bo i bofællesskab.

- Det er utroligt glædeligt og spændende, at vi nu kan starte projekteringen af Frits Jørgensens Have, hvor de fremtidige beboere også vil få indflydelse på fællesskabets værdier. Tanken om et generationsfællesskab skal både styrke evnen til at hjælpe hinanden og også styrke gode og nære relationer på tværs af generationer, siger projektleder Franz Leitner.

Lørdag d. 9. marts klokken 10-12 finder det indledende informationsmøde omkring den nye boligafdeling sted. Her vil potentielle fremtidige beboere blive præsenteret for projektet og tankerne bag. Derudover vil de fremmødte også blive inddraget i processen gennem en workshop omkring generationsfællesskabets værdier. Et lignende møde afholdes den 13. marts klokken 19-21. Begge møder finder sted i den eksisterende gymnastiksal ved Faaborg Sygehus med indkørsel fra Frisenvænget.