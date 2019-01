Vikaren fra Villavej: Radikal reserve overrasket over den lokalpolitiske virkelighed

Tolder og brandmand fik et ekstra fuldtidsjob, da han vikarierede i byrådssalen for orlovsramt partifælle.

Faaborg-Midtfyn: Tolder Lars Scheby blev noget overrasket over, hvad han fik ud af at "scanne" Faaborg-Midtfyns politiske maskinrum, da han gennem otte måneder "lånte" et sæde af sin orlovsramte partifælle Anna Mette Skov Borring.

- Det, der er kommet mest bag på mig, er, hvor tidkrævende lokalpolitisk arbejde er. Da jeg blev kaldt ind som suppleant for Anna Mette, besluttede jeg, at jeg ville gå all in og lære så meget som muligt.

- Det betød at jeg ud over møder i kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget deltog i borgermøder om lokalplaner og garagemøder, som borgere på eget initiativ indbød til.

- De gange, jeg havde været i Faaborg før perioden, kan nok tælles på én hånd, men nu var jeg hele tiden rundt og se på placeringsmuligheder for telemaster og udfordringer med at lave en bevarende lokalplan for Østerbrogade. Det gik snart op for mig, jeg havde to fuldtidsjob, fortæller den radikale reserve.