44-årige Signe Pardorf Nielsen skal fra 1. april varetage jobbet som bylivs- og erhvervskoordinator hos Vores Faaborg & Egn. - Jeg glæder mig bare til at komme i gang, lyder det.

Faaborg: Siden bylivskoordinator Marie Louise Bøgh Larsen sagde op i december 2017, har den kreative konsulent Stine Mjaaland stået alene i spidsen for foreningen Vores Faaborg & Egn. Men nu er det slut, for 1. april tiltræder Signe Pardorf Nielsen i fuldtidsstillingen som bylivs- og erhvervskoordinator. Signe Pardorf Nielsen kommer fra en stilling som fritidskonsulent hos Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hun blandt andet har været en del af sekretariatet bag friluftsfestivalen Outdoor Sydfyn. Oprindelig er hun uddannet skolelærer og har arbejdet i 10 år som lærer på Toftegårdsskolen (nu Øhavsskolen). - Da jeg tog skiftet til fritidskonsulent, var det med en pæn portion sommerfugle i maven, og sommerfuglene er faktisk lige så store nu, griner hun. Hun var først en smule forbeholden, da bestyrelsen for Vores Faaborg & Egn kontaktede hende og præsenterede hende for den nye jobmulighed. I alt tre kandidater blev inviteret til samtale til stillingen. - Jeg ledte ikke efter nyt job. Jeg var meget glad for at være, hvor jeg var. Men ideen voksede i mig, og efter et par timer, hvor jeg også fik lidt mere at vide om opgaverne, så kunne jeg pludselig se alle mulighederne og alle de sjove projekter, der venter, og så begyndte jeg at få rigtig meget lyst til at kaste mig ud i det, siger Signe Pardorf Nielsen.

Jeg har masser af erfaring med at lave events hos Outdoor Sydfyn, som jeg også kommer til at kunne bruge. På den måde har mit job som fritidskonsulent været et rigtig godt springbræt.Signe Pardorf Nielsen

Signe Pardorf Nielsen 44 år og bosat i Millinge.Gift med Jens Blom Nielsen, og sammen har de to døtre.



Uddannet skolelærer med idræt som linjefag.



De seneste tre år har hun arbejdet som fritidskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune.



Signes helt store hobby er landevejscykling, som hun bruger en god del af fritiden på.

- Outdoor Sydfyn har været mit tredje barn, og jeg kommer virkelig til at savne Rico og Rico (Boye og Busk, red.) fra sekretariatet, og jeg vil helt sikkert holde øje med, hvordan det udvikler sig. Men jeg glæder mig til de mange spændende projekter i regi af Vores Faaborg & Egn. Og vi kommer også til at samarbejde med Outdoor Sydfyn, understreger Signe Pardorf Nielsen.

Erfaringer med sig Hovedopgaven for den nyansatte bylivs- og erhvervskoordinator bliver at fortsætte arbejdet med at samle kræfterne hos byens handels-, turisme- og erhvervsaktører. Og den opgave føler hun sig godt rustet til. - Gennem min stilling hos kommunen har jeg opbygget et netværk med rigtig mange af de folk, som jeg også kommer til at have kontakt med i Vores Faaborg & Egn, siger hun og tilføjer: - Og jeg har masser af erfaring med at lave events hos Outdoor Sydfyn, som jeg også kommer til at kunne bruge. På den måde har mit job som fritidskonsulent været et rigtig godt springbræt. Signe Pardorf Nielsen nåede at være ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune i tre år. - Ideen om at koordinere turisme, erhverv og shopping giver så meget mening, og der er nogle stærke folk på de områder her i byen, så jeg er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre her i Faaborg, understreger hun. En af Signe Pardorf Nielsens første opgiver bliver at sikre, at fusionen med de store handels- og turismeaktører kommer helt i mål. Derudover vil hun have fokus på at få skabt et årshjul med aktiviteter og events i byen, gøre netværket stærkere og hverve medlemmer til foreningen. - Det giver sig selv, at jo flere, vi står sammen, des stærkere står vi.

Et godt grundlag Vores Faaborg & Egn blev en realitet i 2017. Foreningen ansatte Marie-Louise Bøgh Larsen som bylivs- og erhvervskoordinator og Stine Mjaaland som kreativ konsulent. Men da Marie-Louise Bøgh Larsen opsagde sin stilling, er det primært Stine Mjaaland, der har løbet arbejdet i gang. - Stine har blandt andet været involveret i et imponerende juleprogram og fået stablet netværksmøder for de erhvervsdrivende på benene. Derudover er der Egnens Hule - som en pendant til "Løvens hule" - hvor iværksættere/erhvervsdrivende kan få sparring af kompetente personer. Det er ting, jeg glæder mig til at videreføre og udvikle, siger hun og tilføjer: - Der er blevet kastet nogle bolde op i luften, og det er fedt, at der er et grundlag at bygge videre på, siger hun. Stine Mjaaland kommer til at gå ned i tid i Vores Faaborg & Egn. Og hun får pæne ord med på vejen af sin nye kollega. - Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Stine. Hun puster nyt liv i tingene og er inspirerende at være sammen med. Og så tænker hun mere skævt, end jeg gør.

Elsker Faaborg Signe Pardorf Nielsen er født og opvokset i Millinge, og efter en afstikker i Odense endte hun i Faaborg og omegn igen. I dag bor hun sammen med sin mand, Jens Blom Nielsen, og deres to døtre i sin fødeby, Millinge. - Jeg elsker Faaborg. Og jeg savnede simpelthen havet og bakkerne, så jeg blev nødt til at vende tilbage, forklarer hun. Derfor giver det også rigtig god mening for hende at kaste sine kræfter i at udvikle Faaborg. - Faaborg er en lille by. Vi har små butikker, hvor der står folk bag disken, der brænder for deres butik. Vi har naturen, de historiske bygninger i byen, malerimuseet, Øhavsmuseet og meget mere. Jeg synes, vi har et rigtig stærkt brand, og det må resten af Danmark også gerne vide. Signe Pardorf Nielsen får kontor i kontorfællesskabet Havnegade 19, Faaborg.