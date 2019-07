Video med firkantet udfordring: Amerikanske sommergæster bag international rubiks-turnering i Faaborg

13-årige Cosmo Courtois fra Texas har arrangeret et såkaldt speedcubing-arrangement i Forum Faaborg 27. juli, hvor store, små og skæve rubiks terninger løses så hurtigt, man kan. Alle er velkomne - også, hvis du ikke er Einstein.

Faaborg: Cosmo Courtois og forældrene Philip og Amity Courtois flytter hvert år fra USA og ned i den hyggelige bolig på Nygade i Faaborg. Her nyder de den danske sommer langt væk fra de 950.000 mennesker, der bor i Austin i sydstaten Texas. Men sommeren skal ikke kun bruges til at spise is og gå ture langs havnepromenaden. I stedet har Cosmo Courtois, med en smule hjælp fra far Philip, arrangeret en sammenkomst for alle rubiks-terning-interesserede fra nær og fjern, som har lyst til at skære tid af rekorden. For selvom mange måske er lykkelige, hvis de overhovedet får samlet en rubiks terning, så handler det for Cosmo og resten af turneringsdeltagerne om, hvor få sekunder, man kan gøre det på. Deraf navnet speedcubing. - Det er aldrig det samme, og man kan altid forbedre sig. Terningen er aldrig blandet på samme måde, og løsningen er aldrig den samme. Det gør, at det altid er interessant, og man kan altid løse den hurtigere, siger Cosmo Courtois.

Og det er ikke bare en hyggelig sommerhobby, som cube-entustiasterne skal samles til, men derimod en officiel turnering godkendt af den internationale organisation WCA (World Cube Association) og arrangeret af Cosmo og Philip Courtois i samarbejde med Dansk Speedcubing Forening samt selvfølgelig Forum Faaborg. Der vil blive konkurreret i den klassiske 3x3x3-terning, som de fleste kender, men der vil også være mulighed for at sætte ny personlig rekord i 4x4x4, skewb, pyraminx og enhåndet 3x3x3. Du kan læse mere om reglerne, disciplinerne og eventet på hjemmesiden https://www.worldcubeassociation.org/competitions/FaaborgOpen2019#general-info. Her kan du også se, hvordan du tilmelder dig, hvis du har mod på at udfordre Cosmo Courtois og de andre cirka 15-20 tilmeldte. Du skal ikke være bange for, at du ikke lige løser din rubiks terning på rekordtid. Som Philip, Cosmos far, forklarer, så konkurrerer man i speedcubing i høj grad med sig selv. - Det er det, jeg kan lide ved denne her sport. Det handler om at slå din egen bedste tid. Ikke om at slå de andre fremmødte. Vi ser endda, at folk hepper på hinanden ved turneringerne, siger han.

Amerikanere i Faaborg Philip og Amity Courtois har blandt andet boet i både Singapore, Danmark og USA. De har begge deres egne virksomheder, og Philip Courtois hjælper firmaer som Universal Robots i Odense med at sælge robotter i USA, mens Amity Courtois har sin egen ejendomsmæglervirksomhed. Parret har overvejet at flytte til Faaborg i lang tid, men de er ikke sikre på, at de er helt klar til at forlade begivenhedsrige Austin. - Vi har snakket om det længe, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er klar til at tage den så meget med ro, siger Amity Courtois. Parret skal i år bruge seks uger af sommeren i Nygade-boligen, men har tidligere brugt otte uger i Faaborg sommeren over. Så om der snart flytter en amerikansk familie til Faaborg vil tiden vise. Faaborg Open i speedcubing finder sted i Forum Faaborg 27. juli fra klokken 10.